Mattarella dall' Assemblea di Confindustria | Non cedere alla tentazione di cavalcare le paure

(Di venerdì 15 settembre 2023) "Se c'è qualcosa che una democrazia non può permettersi è di ispirare i propri comportamenti, quelli delle autorità, quelli dei cittadini, a sentimenti puramente congiunturali. Con il prevalere di inerzia ovvero di impulsi di ansia, di paura. Con due possibili errori: una reazione fatta di ripetizione ossessiva di argomenti secondo i quali, a fronte delle sfide che quotidianamente la vita ci propone, basta denunziarle senza adeguata e coraggiosa ricerca di soluzioni. Quasi che i problemi possano risolversi da sé, senza l'impegno necessario ad affrontarli. Oppure - ancor peggio -alle, quando nondi cavalcarle, incentivando - anche contro i fatti - l'esasperazione delle percezioni suscitate". Così il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo ...

Più passa il tempo più la forbice si allarga tant'è che, a cinque anni dalla laurea, fuori'... Maria Cristina Pisani, commentando le parole del Presidenteall'Assemblea di Confindustria.Impresa, cuore e ambizione Nel suo intervento Bonomi si è poi rivolto a. 'Noi siamo ... a sostegno delle scelte internazionali fatte liberamente'Italia, per l'osservanza e per l'...Così Carlo Bonomi che, nella giornata internazionale della democrazia,'assemblea di Confindustria si rivolge a Sergio: "Siamo certi che Lei continuerà a far sentire la sua voce ferma ......Ma gli sforzi principali sono serviti a garantire la riapertura delle scuole nei paesi colpiti'... Dobbiamo dire grazie al presidente della Repubblica,, che lunedì prossimo ha deciso di ...

Dall'immigrazione alle multinazionali: ecco a chi è rivolto il messaggio di Mattarella La Stampa

Il monito di Sergio Mattarella dal palco di Confindustria: “La democrazia non può permettersi di… Il Fatto Quotidiano

Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.Così Carlo Bonomi che, nella giornata internazionale della democrazia, dall'assemblea di Confindustria si rivolge a Sergio Mattarella: "Siamo certi che Lei continuerà a far sentire la sua voce ferma e ...'Non è il capitalismo di rapina quello a cui guarda la Costituzione nel momento in cui definisce le regole del gioco'. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel ...