Massima diffusione per la terza beta One UI 6 0 | novità emoji

(Di venerdì 15 settembre 2023) Dopo la prima apparizione di ieri dellaOne UI 6.0 sui Samsung Galaxy S23 negli Stati Uniti, l’aggiornamento sperimentale ha continuato a diffondersi in altre parti del mondo, tra l’altro giungendo anche in Europa. In effetti, la release di test è arrivata in India ma anche in Germania. Proprio i tedeschi partecipanti al programma di prova, nelle scorse ore, hanno cominciato a ricevere la notifica del terzo update in sviluppo per l’interfaccia proprietaria Samsung che si accompagna ad Android 14. Il peso del pacchetto è considerevole, ossia circa 1,3 GB e il firmware è identificato come S91xBXXU3ZWI8. Vale la pena ricordare che lo stesso pacchetto non arriverà mai dalle nostre parti, visto che l’Italia è tagliata fuori dai programmi di test e dunque dalle nostre parti si dovrà per forza attendere il rilascio della versione definitiva ...