Massa | visita alla mostra al Museo Diocesano con l' artista giapponese Kazumasa Mizokami

Il 16 settembre il grande maestro giapponese incontra i visitatori, sono 46 le opere esposte del nella sua mostra aperta fino al 4 ottobre...una 'critica' di 60 tra facoltà e scuole, 150 mila studenti e 15 mila tra docenti e personale, circa mille corsi di laurea e oltre 280 mila pubblicazioni scientifiche. E' il biglietto da......di' con alcuni piani del governo che sono stati presi unilateralmente e 'senza consultazioni preventive'. Per questo ha chiesto all'ufficio dell'Unesco al Cairo di organizzare unadi ...... aLubrense. La mostra è a cura di Rosaria Perrella e con allestimento e grafica di Livia Pacera, resterà ad arricchire il percorso didel Museo in maniera permanente. Giovanni Iaccarino,...

Massa, visita alla mostra al Museo Diocesano con l'artista ... LA NAZIONE

Maria Teresa Cybo, duchessa di Massa e principessa di Carrara ... LA NAZIONE

Il 16 settembre il grande maestro giapponese incontra i visitatori, sono 46 le opere esposte del nella sua mostra aperta fino al 4 ottobre ...Due giorni che aprono la settima edizione degli studi in onore di Camporeale. Domenica in programma la visita al sito archeologico di Poggio Civitella. .Giornate degli Etruschi: a Massa Marittima un convegno nazionale dedicato alla pastorizia in Etruria. Sabato 16 settembre si rinnova l’appuntamento annuale con le “Giornate in onore di Giovannangelo C ...