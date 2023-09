Marvel | Jonathan Majors separa due ragazzine che si picchiano | il video costruito per riabilitare l' attore?

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tutto l'avvenimento potrebbe essere stato concepito ad arte perl', recentemente accusato di molestie e violenze da numerose donne?ha fatto di nuovo notizia per il suo coinvolgimento in una rissa con una donna... ma questa volta la star di Ant-Man and the Wasp: Quantumania non c'entra nulla, ma stava semplicemente cercando di calmare la situazione. TMZ è riuscita a entrare in possesso di unche mostraintervenire in quella che sembra essere una rissa piuttosto intensa tra due liceali. Mentre le ragazze si alzano in piedi e si preparano a riprendere la scazzottata, si vede l'che interviene e invita entrambe a calmarsi. Gli studenti sono stati ripresi mentre litigavano lunedì pomeriggio fuori dalla …

Majors "aggressore sociopatico", sul web spuntano nuove accuse contro l'attore Più di 40 persone che hanno avuto a che fare con Majors nel corso degli anni, durante il periodo universitario ......o meglio dei personaggi interpretati daMajors - peraltro accusato di violenza domestica e ancora in attesa di processo - dovrebbe proseguire oltre anche nelle Fasi 5 e 6 del...Majors comparirà in almeno la metà degli episodi della nuova stagione. E lanon ha nascosto la sua presenza nel marketing della serie" si legge sul sito. Majors è stato arrestato a ......diMajors dichiaratamente ostile. Sempre in Ant - Man and the Wasp: Quantumania abbiamo in effetti incontrato ( quasi) tutte le varianti di Kang che hanno fatto la loro comparsa nel...

Marvel, Jonathan Majors separa due ragazzine che si picchiano: il ... Movieplayer

Avengers, chi sarà l'erede di Iron Man che guiderà i Vendicatori nei ... Everyeye Cinema

Tutto l'avvenimento potrebbe essere stato concepito ad arte per riabilitare l'attore, recentemente accusato di molestie e violenze da numerose donneTMZ published a video of embattled actor Jonathan Majors apparently breaking up a fight between two female high school students. The video ...The Kang Dynasty as they discover that the Marvel Cinematic Universe's new big villain cannot truly be beaten. Jonathan Majors is once more set to play a key role in Phase 6 of the Marvel Cinematic ...