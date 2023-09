Marion Le Pen a Lampedusa fa campagna elettorale per le Europee per l’estrema destra | “Basta politiche migratorie di apertura”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Mentre ancora il governo non si è fatto vedere sull’isola di, a spuntare nelle scorse ore è stataMarechal Le Pen. La politica francese è nipote di Marine Le Pen, ma da tempo ha separato la sua carriera politica dalla zia e ha deciso di sostenere il partito di estremadi Éric Zemmour per il quale sarà candidata capolista alle prossime elezioni. Per questo ha deciso di iniziare la suaproprio dall’Italia e qui ha attaccato l’Europa sulla gestione dei migranti, definendo “Francia e Germania ipocrite” a causa delle loro “di”. Per il governo Meloni, gli sbarchi record delle ultime ore sono un banco di prova che mette in grossa difficoltà la propaganda ...

Maréchal, nipote di Marine Le, è a Lampedusa per "manifestare pubblicamente il mio sostegno all'Italia, abbandonata dal governo francese e dall'Ue davanti a questa emergenza migratoria, e ...'Sono venuta per sostenere il popolo e il governo italiano perché oggi a Lampedusa le frontiere italiane sono anche le frontiere di tutta l'Europa'.Maréchal Le, numero due del partito Reconquête di Éric Zemmour e nipote di Marine Le, ai microfoni di Agorà su Rai Tre spiega perché ha scelto di raggiungere l'isola nelle ore più ...In un gesto di supporto,Maréchal, nipote di Marine Lee vicepresidente del partito di estrema destra di Eric Zemmour, Reconquête!, è giunta a Lampedusa in visita privata. Oggi si ...Marechal, vicepresidente di Reconquete e nipote di Marine Le, è andata in visita a Lampedusa. Una passerella propagandistica in vista delle prossime elezioni europee, sulla pelle dei ...

Marine e Marion, la sfida tra Le Pen si sposta in Italia. Il ministro degli Interni annuncia una conferenza s… la Repubblica

Migranti, Marion Le Pen a Lampedusa: "Se continua così in Europa ... Il Sole 24 ORE

"C'è anche una responsabilità degli altri Paesi dello spazio Schengen, che non devono continuare a inviare questi segnali di apertura che contribuiscono a ...ROMA, 15 SET - Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen, è a Lampedusa per "manifestare pubblicamente il mio sostegno all'Italia, abbandonata dal governo francese e dall'Ue davanti a questa emergenza ...(LaPresse) "C'è anche una responsabilità degli altri Paesi dello spazio Schengen, che non devono continuare a inviare questi segnali di apertura ...