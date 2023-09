L'azienda che li produce, Kratos Defense, si è aggiudicata un contratto da 15 milioni di dollari dellastatunitense per consegnare due modelli entro la fine dell'anno, mentre l'...Il vicepremier dice di non escludere l'uso dellaper fermare gli sbarchi. E sostiene che l'Italia sia sotto attacco. Lunedì in mattinata è in programma un consiglio dei Ministri. E ...Si temono seimila morti e diecimila dispersi in Libia orientale per l'alluvione dell'altro giorno. Tweet della: Alluvione Libia: continua il supporto della Difesa Partiti oggi un velivolo C - 130 e Nave San Marco con a bordo anche 2 elicotteri per ricerca e soccorso oltre a mezzi e materiale ...Andrebbero invece mobilitati gli asset dellae dell'Intelligence per localizzare, respingere, catturare, affondare . Un'operazione antipirateria, a ridosso delle acque territoriali ...

La nuova generazione di pattugliatori della Marina Militare – Analisi Difesa Analisi Difesa

“Marina Militare Non escludo alcun tipo di intervento”. La linea dura di Salvini contro i migranti ilGiornale.it

L'emergenza migranti in Italia non ha mai assunto simili contorni. Le immagini dei barchini in coda al porto di Lampedusa hanno fatto il giro del mondo per quella che il vicesindaco ha definito come " ...L’azienda che li produce, Kratos Defense, si è aggiudicata un contratto da 15 milioni di dollari della Marina militare statunitense per consegnare due modelli entro la fine dell’anno, mentre ...Al comando sempre Keith Whittemore con il J24 americano Furio Il J24 della Marina Militare La Superba è terzo, Pilgrim 15° e Jorè 24°. In regata trentacinque equipaggi di quattro Continenti e dieci ...