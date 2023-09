Marina Berlusconi sugli extraprofitti “Non mi piace il termine | lo trovo fuorviante

La presidente di Fininvest sul prelievo alle banche: 'Per come è stato approvata, la norma rischia di rendere il paese meno attrattivo per gli investitori esteri'. Poi le rassicurazioni sul sostegno ...Extraprofitti,contro Meloni 'Ho apprezzato e ritenuto positive molte misure del governo Meloni, devo dire che tra queste non c'è la tassa sugli extraprofitti alle banche . Capisco le motivazioni, ...Lo ha sottolineato, presidente di Fininvest, parlando al termine dell'assemblea di Confindustria e commentando la successione al padre Silvio. Sim 15 - 09 - 23 13:43:53 (...Intanto, ha proseguito, "non mi piace il termine extraprofitti, e' fuorviante e demagogico; chi stabilisce quando un profitto e' extra e quando normale Se e' extra in che misura lo ...

Governo, Marina Berlusconi promuove Giorgia Meloni: cosa ha detto la presidente Fininvest Adnkronos

Marina Berlusconi: «La tassa sugli extraprofitti delle banche Ho tante perplessità, è demagogica» Corriere TV

"Sono impegnata nelle nostre aziende e amo il mio lavoro, quindi no". Risponde così Marina Berlusconi a chi gli chiede, a margine dell'Assemblea… Leggi ...Dal governo Meloni alla successione del patrimonio e delle aziende del papà. Marina Berlusconi interviene a margine dell'assemblea di Confindustria (per ...A margine dell'assemblea di Confindustria, la presidente di Fininvest Marina Berlusconi non nasconde i dubbi sul provvedimento attraverso cui l'esecutivo proverà a raccimolare un tesoretto in vista ...