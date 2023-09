Marina Berlusconi non si candida a Confindustria | “Resteremo vicini al partito Stimo Tajani”

(Di venerdì 15 settembre 2023), presidente di Fininvest esclude una suatura alla guida diin vista della scadenza del mandato di Carlo Bonomi. "No, sono impegnata nelle nostre aziende, amo il mio lavoro, quindi no", ha detto a margine dell'assemblea di. "Noi abbiamo sempre dichiarato che rimarremoal. È una questione di amore e di rispetto nei confronti del nostro papà", ha spiegato. "molto Antonio, è una persona di grande esperienza ha accompagnato mio padre durante tutta la sua vita politica e sta guidando ilin una fase di transizione con forte senso di responsabilità", ha sottolineato, la quale ritiene ...

Fininvest, trae Pier Silvio patto parasociale sul 78,58% Pubblicato il patto parasociale siglato trae il fratello Pier Silvio relativo a Fininvest che sarà 'a tempo indeterminato'. Il patto verte sul 78,58% del capitale della holding della famiglia. Infatti, sulla base ...MILANO " I primi due figli di Silvioe Pier Silvio, hanno siglato un patto parasociale a tempo indeterminato per regolare i rapporti tra di loro, e uno altro patto è stato firmato tra tutti e cinque gli eredi in modo ...Sono stati finalmente pubblicati i nuovi patti parasociali relativi a Fininvest e sottoscritti dai cinque figli di Silvio. Per ora i patti sono due: uno trae Piersilvio "avente lo scopo, tra l'altro, di disciplinare l'esercizio congiunto di un'influenza dominante" su Fininvest "tramite l'esercizio del ...A firmarle sono il numero uno degli industriali, Carlo Bonomi, che senza giri di parole la definisce un "prelievo forzoso", e. La numero uno di Fininvest " che controlla il 30% di ...

Bce, Marina Berlusconi: "La cura non uccida il malato, basta rialzi" - Economia - Ansa.it Agenzia ANSA

Marina Berlusconi: Bce Spero che la cura non uccida il malato - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Si delineano i nuovi equilibri nella gestione di Fininvest dopo la morte di Silvio Berlusconi. Dopo la recente accettazione dell'eredità senza ...Reuters. Marina e Luigi Berlusconi durante i funerali dell'ex premier Silvio Berlusconi al Duomo di Milano. 14 giugno 2023. REUTERS/Yara Nardi/File Photo ROMA (Reuters) - Marina Berlusconi, figlia ...La figura di Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, è stata al centro dell’attenzione durante la sua partecipazione all’Assemblea di Confindustria a Roma. In una settimana segnata dalla successio ...