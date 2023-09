Marina Berlusconi | «Grandi perplessità sulla tassa extraprofitti banche»

(Di venerdì 15 settembre 2023) Secondo la presidente di Fininvest rischioa di rendere il Paese meno attrattivo per gli investitori esteri. Commentando gli interventi della Bce: «Spero che la cura non uccida il malato: l’economia ha bisogno di stimoli»

Sono stati finalmente pubblicati i nuovi patti parasociali relativi a Fininvest e sottoscritti dai cinque figli di Silvio. Per ora i patti sono due: uno trae Piersilvio "avente lo scopo, tra l'altro, di disciplinare l'esercizio congiunto di un'influenza dominante" su Fininvest "tramite l'esercizio del ...Sono stati finalmente pubblicati i nuovi patti parasociali relativi a Fininvest e sottoscritti dai cinque figli di Silvio. Per ora i patti sono due: uno trae Piersilvio "avente lo scopo, tra l'altro, di disciplinare l'esercizio congiunto di un'influenza dominante" su Fininvest "tramite l'esercizio del ...Si risolvera' se non si trova accordo su voto in assemblea . Pubblicato il patto parasociale siglato trae il fratello Pier Silvio relativo a Fininvest che sara' "a tempo indeterminato". Il patto verte sul 78,58% del capitale della holding della famiglia. Infatti, sulla base ...Poco dietro, tra i volti noti, anche quello di, ora alla guida di Fininvest, salutata dal presidente della Repubblica al termine del suo intervento. Di fronte ad una platea di oltre ...

Si delineano i nuovi equilibri nella gestione di Fininvest dopo la morte di Silvio Berlusconi. Dopo la recente accettazione dell'eredità senza ...Reuters. Marina e Luigi Berlusconi durante i funerali dell'ex premier Silvio Berlusconi al Duomo di Milano. 14 giugno 2023. REUTERS/Yara Nardi/File Photo ROMA (Reuters) - Marina Berlusconi, figlia ...La figura di Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, è stata al centro dell’attenzione durante la sua partecipazione all’Assemblea di Confindustria a Roma. In una settimana segnata dalla successio ...