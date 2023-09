(Di venerdì 15 settembre 2023) Cinque imprenditori sono finiti sul registro degli indagati per la morte di, la ragazza di 15 anni rimastada bagno dopo la caduta nell'acqua del cavo usb che utilizzava per caricare il cellulare. La tragedia è avvenuta lo scorso 2 maggio a...

Montefalcione . Si svolgerà domani pomeriggio a partire dalle ore 16, nello stadio comunale di Manocalzati, il primo Trofeonel cuore. La manifestazione calcistica vedrà la partecipazione delle rappresentative under 17 dell'Us Avellino 1912, della Ss Juve Stabia e della Partenio Stars Hermes, ...La manifestazione si chiamerà Memorialnel cuore e vedrà la partecipazione delle rappresentative di calcio under 17 della Partenio Stars Hermes, dell'Us Avellino e della Ss ...Montefalcione . Si svolgerà domani pomeriggio a partire dalle ore 16, nello stadio comunale di Manocalzati, il primo Trofeonel cuore. La manifestazione calcistica vedrà la partecipazione delle rappresentative under 17 dell'Us Avellino 1912, della Ss Juve Stabia e della Partenio Stars Hermes, ...La manifestazione si chiamerà Memorialnel cuore e vedrà la partecipazione delle rappresentative di calcio under 17 della Partenio Stars Hermes, dell'Us Avellino e della Ss ...

Mariantonietta Cutillo morta folgorata nella vasca: il caricabatterie non era a norma Today.it

Folgorata col cellulare nella vasca da bagno: Mariagrazia Cutillo è ... Fanpage.it

La ragazzina morì mentre faceva una videochiamata con un'amica. Cinque imprenditori indagati per omicidio colposo ...Svolta nelle indagini sulla morte di Maria Antonietta Cutillo, la ragazza di 15 anni morta fulminata nella vasca da bagno lo scorso 2 maggio a Montefalcione, in provincia di Avellino. A generare ...Se le componenti elettriche del caricabatterie fossero state a norma, Maria Antonietta Cutillo, la sedicenne di Montefalcione, in provincia di Avellino, non sarebbe morta fulminata nella vasca da bagn ...