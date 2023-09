Maria Antonietta muore folgorata a 15 anni per una disattenzione fatale | poi la terribile scoperta

(Di venerdì 15 settembre 2023) Social. Montefalcione,a 15: i fatti. Unanotizia ha sconvolo mesi fa il paese di Montefalcione, in provincia di Avellino. Una ragazza di 15è rimastanella vasca da bagno. La notizia della sua morte ha fatto immediatamente il giro del web. In questi giorni è giunta una svolta clamorosa sulle indagine riguardanti la morte diAntonenietta avvenuta precisamente il 2 maggio 2023.Leggi anche: “La sua morte…”: Myrta Merlino, choc a Pomeriggio 5 Leggi anche: Sport italiano in lutto, morto a 53il campione azzurro Leggi anche: Addio a Franco Migliacci, la leggenda della musica italiana si è spento poco fa Leggi anche: Malore in casa, è ...

Cinque imprenditori, di cui quattro di origine cinese, sono indagati per la morte di Maria Antonietta Cutillo, la 15enne che lo scorso 2 maggio morì fulminata nella vasca da bagno a Montefalcione, in provincia di Avellino. A causare la scossa fatale fu l'estremità libera del cavo Usb. Se le componenti elettriche del caricabatterie fossero state a norma, Maria Cutillo, la sedicenne di Montefalcione, in provincia di Avellino, non sarebbe morta fulminata nella vasca da bagno. Il decesso della giovane avvenne il due maggio scorso, dopo che il cavo cadde nell'acqua. Svolta nelle indagini sulla morte di Maria Antonietta Cutillo, deceduta lo scorso maggio a Montefalcione, in provincia di Avellino, dopo essere rimasta fulminata nella vasca da bagno a seguito della caduta nell'acqua di un cavo Usb.

Se le componenti elettriche del caricabatterie fossero state a norma, Maria Antonietta Cutillo, la sedicenne di Montefalcione, in provincia di Avellino, non sarebbe morta fulminata nella vasca da bagno. Cinque imprenditori, di cui quattro di origine cinese, sono indagati per la morte di Maria Antonietta Cutillo, la 15enne che lo scorso 2 maggio perse la vita in casa a Montefalcione. Le indagini dei carabinieri hanno portato agli indagati.