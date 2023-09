Marco Verratti lascia il Paris-Saint-Germain e si unisce ad Al-Arabi in Qatar

(Di venerdì 15 settembre 2023) Pescara - È ufficiale:, il talentuoso centrocampista abruzzese che è stato una colonna portante dele della nazionale italiana, ha annunciato il suo trasferimento al clubiota, Al-. Il giocatore aveva fatto il suo arrivo a Doha il giorno precedente per sostenere le visite mediche di rito. Dopo undici anni trascorsi al Psg,ha deciso di intraprendere questa nuova avventura in. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, il trentenne centrocampista, molto amato dai tifosi parigini, sembrava non rientrare più nei piani del nuovo allenatore, Luis Enrique. Il presidente del, Nasser Al-Khelaïfi, ha commentato ...

L'Al Arabi Sports Club, squadra di Doha nbsp;militante nella Qatar Stars League, ha presentato ufficialmentedopo il suo trasferimento dal Psg: ecco il ...Ora, la nuova avventura in Qatar, al pari di, altro calciatore considerato in esubero nella rosa dei Campioni di Francia. Draxler lascerebbe così la capitale dopo un'esperienza ...PARIGI - Il Psg si prepara per dare un saluto speciale a, trasferitosi ufficialmente all'Al - Arabi, in Qatar . Al Parco dei Principi ci sarà una vera e propria festa d'addio in occasione della sfida contro il ...Il Paris Saint Germain e il Parco dei Principi renderanno stasera omaggio a, prima della partita di Ligue 1 contro il Nizza, 'Tutti i tifosi sono invitati ad andare presto allo stadio per salutareper le sue undici stagioni al club' , ha fatto sapere la ...

"Marco Verratti ha dato tanto, per undici anni è stato il miglior centrocampista in Francia. In nazionale forse non ha reso al meglio perché per me è un regista. Andare in Qatar è giusto visto che il ...(ANSA) - ROMA, 15 SET - Il Paris Saint Germain e il Parco dei Principi renderanno stasera omaggio a Marco Verratti, prima della partita di Ligue 1 contro il Nizza, "Tutti i tifosi sono ...Il centrocampista azzurro lascia Parigi dopo undici stagioni e 416 presenze: l'annuncio di Luis Enrique e del club ...