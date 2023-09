Marco Damilano affondato da Giorgia Meloni | perché gode Bruno Vespa

(Di venerdì 15 settembre 2023) Vi proponiamo Tele... raccomando, la rubrica di Klaus Davi su chi sale e chi scende in televisione CHI SALE (“Cinque minuti”) Alcuni recenti sondaggi segnalerebbero un calo di consensi del premier. In tv però le sue performance continuano a registrare ottimi risultati. In particolare l'ospitata a Cinque minuti ha segnato il 21.5% di share con 3.878.000 spettatori. Secondo OmnicomMediaGrouphanno sfondato tra i 15/19 anni (21%), nelle grandi città oltre 250mila abitanti (24%) e nel target titolo di studio elementare (29.8%). Tra le regioni, boom in Umbria (42.9%) poi Puglia (28.7%) e Sardegna (28.7%). Performance rilevanti al nord con il 17% in Lombardia e il 20% in Piemonte. La puntata di Porta a porta si è attestata attorno a un buon 11% di share con punte del 12%, aggiudicandosi la seconda serata nonostante il ...

... l'opposizione alle politiche contro poveri, migranti o persone Lgbt , l'impegno sulla giustizia climatica come troppo "radicali" Come ha scritto, dopo il caso dei fuoriusciti della ...critica Meloni sui migranti, ma la sua striscia informativa non gliela tocca nessuno. È lui l'ultimo baluardo del Pd in Raiè giornalista non scaltro, ma scaltrissimo. L'aspersorio è sempre garanzia di metodicità d'azione, unità di intenti e possesso di carte rivelatrici in grado di dispiegare la complessità ...... le pagelle di Auditel di martedì raccontano: in caloa 1,148 milioni e 5,84% con 'Il cavallo e la torre'; sotto le attese 'Tg2 Post Estate' (513mila e 2,47%), in difesa 'Otto e mezzo' ...Mentre, a salvare la baracca, ci pensano gli anchor già collaudati nelle scorse stagioni: da Bruno Vespa a, passando per Alberto Matano che l'altro ieri, ai nastri di (ri)partenza, ...

Gli eletti abbandonano il partito senza chiedersi perché lo abbiano abbandonato gli elettori e anche Schlein fa fatica ad accorciare la distanza tra il partito e le persone. Il "popolo" che Mario Tron ...Anche se non lo ammetterà mai, il giornalista e conduttore di «La torre e il cavallo» ha l'aria del sopravvissuto. Sembra tenuto in ostaggio non si sa bene da chi ...