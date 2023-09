Marchegiani | «Scudetto? Il derby può essere un primo segnale»

(Di venerdì 15 settembre 2023) Le parole di Luca, ex portiere della Lazio, sulla lottae sultra Inter e Milan Lucaha parlato all’Italian Padel Awards deltra Inter e Milan. PAROLE – «Secondo me dopo la prima sosta delle Nazionali è il momento in cui le squadre devono cominciare a far vedere quello che sono. Inter e Milan hanno cominciato in maniera molto convincente questa stagione e ilpotrebbeilpiccoloper capire come andrà a finire. Champions? Io sono concentrato sulle italiane, non tutte hanno avuto un girone favorevole. Ma alcune sì, io sono convinto che dopo la stagione straordinaria, difficilmente ripetibile, questa ormai sia una tendenza. Il nostro calcio è in grado di ...

Questo il pronostico di Luca: 'La Lazio non ce la mettete per il quarto posto Io penso che l'Inter sia la squadra più forte. Vedo Milan e Napoli dietro, poi ci sono Juventus e Lazio più ...... che avrà come ospiti a rotazione Beppe Bergomi, Luca, Paolo Di Canio, Giancarlo ... Tra i nuovi titoli in programma, in arrivo, tra gli altri, i documentari sul primodella Lazio a ...... che avrà come ospiti a rotazione Beppe Bergomi, Luca, Paolo Di Canio, Giancarlo ... Tra i nuovi titoli in programma, in arrivo, tra gli altri, i documentari sul primodella Lazio a ...... che avrà come ospiti a rotazione Beppe Bergomi, Luca, Paolo Di Canio, Giancarlo ... Tra i nuovi titoli in programma, in arrivo, tra gli altri, i documentari sul primodella Lazio a ...

Napoli, Garcia: «Politano è recuperato, spazio a chi merita» Calcio News 24

Padel, i campioni del calcio danno spettacolo agli Italian Awards - Il ... Il Sole 24 ORE

Luca Marchegiani ha parlato all’Italian Padel Awards del derby tra Inter e Milan. PAROLE – «Secondo me dopo la prima sosta delle Nazionali è il momento in cui le squadre devono cominciare a far vedere ...Seconda edizione, al Foro Italico a Roma, degli Italian Padel Awards, organizzati dal Corriere dello Sport. Sette premi assegnati per altrettante categorie, ...Partono i pronostici Scudetto al Club di Fabio Caressa: ecco le griglie delle prime 4 di Marchegiani, Bergomi e Costacurta Da sempre è un gioco che sta a cuore agli appassionati di calcio: fare pronos ...