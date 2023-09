Mara Venier lascia Domenica In | Barbara d’Urso sarà la sua sostituta?

(Di venerdì 15 settembre 2023) Circa tre anni fa,aveva annunciato di volerreIn per dedicarsi alla sua famiglia e sebbene la conduttrice ha tirato avanti fino ad oggi, in quanto pare che la rete l’abbia convinta a restare, adesso ne è sicura e ha fatto sapere di essere pronta are il talk show alla fine della nuova edizione: chi prenderà il suo posto? I motivi della scelta di ziasono gli stessi di tre anni fa, solo che ora avrebbe indicato anche la sua, ovvero, la quale è stata anche invitata a gennaio.In: ultimo anno perQuesta volta sembra esserne convintaperché in occasione di una ...

Mancano pochissime ore all'inizio della nuova stagione di Domenica In . Unica e sola padrona di casa è la signora della domenicacon il suo contenitore pomeridiano. La prima puntata è prevista per il 17 settembre su Rai 1 e laassicura che questa sarà l'ultima edizione sotto la sua conduzione. Una prima ...La conduttrice 72enne ha sistemato ognuno dei cari in famiglia, dando loro grande tranquillità Parla del genero morto all'improvviso: "Ho pensato di mollare tutto"ha sistemato ognuno dei suoi cari. A Gente , in una lunga intervista in cui si racconta, rivela di aver comprato casa a tutti i figli e nipoti. Ne ha intestata una anche al nipotino Iaio ...Questo sar l ultimo anno alla conduzione del programma di RaiUno. La conduttrice spiega: Ho capito che ci sono anche altre priorit .volta pagina e annuncia ai telespettatori il suo ultimo incarico come conduttrice di Domenica In , il talk show di ...Domenica In , lo storico contenitore domenicale, per la nuova edizione darà 'più spazio per l'attualità', assicurano sia la conduttriceche il direttore dell'Intrattenimento Day Time, Angelo Mellone. Così, nella prima puntata, il 17 settembre,intervisterà Daniela Di Maggio, la mamma di Giovambattista Cutolo , il ...

Domenica In da 17 settembre, ultima di Mara Venier Gli ospiti Adnkronos

Mara Venier a Domenica In: Ho invitato Barbara d'Urso, aspetto che scada il suo contratto Mediaset Fanpage.it

Nella prima puntata avrò, tra gli altri, i Pooh e Brigitte Nielsen, che non appare in tv da tempo. E poi continuerò a tenere aperto uno spazio sull'attualità. Avrò ospite la mamma di Giògiò, quel ...''Ho comprato casa a tutti i miei figli e nipoti'': Mara Venier rivela di aver intestato una casa anche al nipotino Iaio di 5 anni ...Mara Venier addio Domenica In: la conduttrice ha confessato che questa sarà la sua ultima edizione ed è pronta a dedicarsi alla sua famiglia ...