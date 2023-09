Mara Venier | la furia con il famoso | non ha retto e… “L’ho mandato a fan ”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Qualche anno faha affrontato un periodo buio a livello televisivo. Fu Maria De Filippi a darle una mano offrendole una poltrona a Tu si que vales. Poi il ritorno a Domenica In, format che ha fatto e fa ancora la storia della Rai. In un’intervista sembra che abbiaa quel paese un ospite, lo rivela lei. Con grandissima curiosità, gli affezionati telespettatori di Rai 1 si chiedono chi saranno i nuovi ospiti del nuovo capitolo di Domenica In., stagione dopo stagione, prepara i suoi fan alla possibilità di non rivederla al suo solito posto, ma poi torna sempre. Alla vigilia della nuova stagione, il racconto choc.lo haa quel paese “Memorizzo tre concetti, mi siedo davanti all’ospite, ci ...

Quindici Edizioni da Recordè una vera icona televisiva, e ha appena raggiunto una pietra miliare con quindici edizioni di Domenica In. Questo la rende la conduttrice ...si appresta a aprire la nuova stagione di Domenica In . Il 17 settembre tornerà alla guida dello storico programma di Rai Uno. Sarà il suo ultimo anno di conduzione. Lo ha detto spesso, ma ..."Meloni Se mi danno il permesso..." Bomba Rai diDunque, Giulia passerà da Mediaset a Rai, ma in quale programma televisivo L'influencer sarà una degli ospiti fissi de 'La Vita in ...Mancano pochissime ore all'inizio della nuova stagione di Domenica In . Unica e sola padrona di casa è la signora della domenicacon il suo contenitore pomeridiano. La prima puntata è prevista per il 17 settembre su Rai 1 e laassicura che questa sarà l'ultima edizione sotto la sua conduzione. Una prima ...

Mara Venier pronta per l'ultima Domenica In: "Lascio per mio marito, la vita ti mette davanti la realtà all'improvviso" Today.it

Domenica In da 17 settembre, ultima di Mara Venier Gli ospiti Adnkronos

Dopo la chiusura improvvisa di Non è l'Arena, il programma su La7 condotto da Massimo Giletti, il conduttore sarebbe pronto a tornare in Rai. Stando a quanto riportato dal magazine Oggi nella rubrica ...La conduttrice conferma che questa sarà la sua ultima edizione al timone della domenica pomeriggio di Rai 1 e individua il suo successore alla conduzione L’avventura di Mara Venier al timone di ...Domenica 17 settembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di ‘Domenica In’, la 48° per lo ...