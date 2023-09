Manfredini sicuro | «Juve-Lazio? Sarà gara viva e piena di gol»

(Di venerdì 15 settembre 2023) Christian, doppio ex di, ha così parlato in vista del match dello Stadium di domani Christian, in esclusiva perntusnews24, ha così parlato in vista didi domani. LE PAROLE – «Una partitadi gol, perchè sono due squadre che vengono da due momenti importanti. Laha fatto molto bene a Napoli, ha giocato una partita bella pimpante e ha ottenuto un risultato di livello. Laanche sta facendo bene e credo quindiunamolto aperta a qualsiasi risultato». CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA DISUNTUSNEWS24

