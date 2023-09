Manager Rai ricattato da una escort | la donna si è fatta versare centomila euro

(Di venerdì 15 settembre 2023) Unarumena, la trentenne Adina Manolache, avrebbe estorto più di 100 milaa un topRai. Laè stata arrestata il 6 settembre 2023 dalla polizia del commissariato Viminale, dopo la denuncia dell’uomo, un sessantaseienne vittima di costanti minacce e richieste di denaro. I due si erano conosciuti su un sito di incontri online un anno fa, dopo i primi appuntamenti a pagamento in un appartamento a Labaro, l’uomo si era innamorato della ragazza che aveva iniziato ad avanzare richieste di ogni tipo, oltre al pagamento delle normali prestazioni sessuali: “Devo sottoporre mio figlio a un intervento chirurgico, mi dai qualche soldo? Mia madre sta male puoi aiutarmi?“. Scuse su scuse, racconta Repubblica, tra un rimborso di 5000 milaper organizzare il funerale della sorella ...

Si sono conosciuti su un sito di incontri. La ragazza 30enne ha iniziato a chiedere soldi extra poi è passata ai ricatti e alle minacce: arrestata per estorsione ...Arrestata l'escort che in pochi mesi ha estorto 100 mila euro al funzionario Rai di 66 anni. Tra le diverse scuse, mafia e minacce di varia natura ...