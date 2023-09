Manager Rai ricattato da una escort | estorti 100mila euro

(Di venerdì 15 settembre 2023) . L’uomo stanco delle minacce si è rivolto alla polizia Un funzionario della Rai, di 66 anni, sarebbe rimasto vittima del ricatto di una. La donna, Adina Manolache, 30 anni, ha ricevuto dall’uomo la cifra pari quasi a, versata a più riprese. La donna, conosciuta sul sito di «Bakeka Incontri», “già al centro di altre indagini delle forze dell’ordine sia in tema di estorsioni e ricatti ma anche di episodi di violenze sessuali”, scrive il Corriere della Sera, aveva raccontato all’uomo una serie di false storie e poi messo in atto una serie di ricatti per estorcere il denaro. Prima avrebbe raccontato di essere “disperata perché sotto sfratto nella sua abitazione a Labaro”, poi “preoccupata perché uno dei figli doveva sottoporsi a un delicato intervento chirurgico” e ancora che “era perseguitata da alcuni malavitosi”: ...

Roma,ricattato da una escort I due si erano conosciuti su una chat per adulti. Dopo i primi appuntamenti a pagamento in un appartamento a Labaro, zona nord di Roma, l'uomo si era ...Il complice Le minacce sarebbero poi iniziate anche nei confronti del, che ha 66 anni e in quel momento era fragile dopo la perdita della sua compagna. E' probabile che la escort abbia ...La prostituta di cittadinanza moldava Adina Manolache è stata arrestata con l'accusa di aver estorto 100 mila euro a un suo cliente. Si tratta di undellache l'aveva conosciuta su un sito di incontri. Il Corriere della Sera di Roma racconta che l'uomo è caduto in una trappola, forse organizzata insieme ad altri. Il funzionario di ...... Gianpiero Strisciuglio, nel salotto di "Cinque Minuti", la striscia serale di approfondimento su1 condotta da Bruno Vespa. Ilsottolinea che quello che è successo a Brandizzo "è una ...

