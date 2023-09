Maltempo in Italia | esondato il Seveso a Milano

(Di venerdì 15 settembre 2023) Dopo settimane di caldo anomalo, il clima continua ad essere instabile e variabile in. Ilha colpitoe la pioggia, caduta abbondante nella notte, ha provocato, tra le altre cose, l'esondazione temporanea delnella zona nord della città, con l'allagamento del sottopasso Negrotto, con più di 2 metri di acqua. Tra la giornata di ieri giovedì 14 e quella di oggi venerdì 15 settembre il passaggio di una perturbazione atlantica segna la fine del caldo anomalo delle ultime settimane: un'ondata dicon piogge e rovesci, anche localmente intensi, è prevista lungo tutto lo stivale. Secondo le previsioni del meteo nei prossimi giorni ci sarà un'alternanza di sole e nuvole in buona parte dell'con il rischio di piogge e rovesci improvvisi in buona parte ...

Al contrario, il Sud sarà risparmiato dal, godendo di condizioni stabili con cieli sereni ... con le perturbazioni che si sposteranno verso i Balcani, riportando il sereno sull'e ...AOSTA. Un alpinista è caduto in un crepaccio sul versante francese del massiccio del Monte Bianco, nella zona dell'Aiguilles Marbrées, poco distante dal confine con l'. A causa delin quota, i soccorritori - gendarmi del Pghm di Chamonix non hanno potuto raggiungere in elicottero la zona. Stanno quindi intervento via terra. Lo stesso stanno facendo ...I Vigili del fuoco, in azione dalle due della scorsa notte, hanno operato soprattutto nella zona Nord Ovest di Milano, quella più colpita daldi stanotte. In questo momento gli uomini del soccorso acquatico stanno intervenendo in un sottopasso allagato a Pogliano Milanese (Milano) dove una signora è rimasta bloccata all'interno ...Il, dal sapore quasi autunnale, investirà dalla tarda serata di oggi e fino a domani il Nord e parte del Centro, con piogge attese anche su Toscana, Umbria e localmente su Alto Lazio e ...

Mario Giuliacci, la verità sul maltempo in Italia: chi rischia di più Liberoquotidiano.it

Maltempo: SOS grandine nei campi dopo il caldo record MeteoWeb

Un meteo sulle montagne russe quello che sta caratterizzando questi giorni di metà settembre tra caldo estivo e assaggi di autunno, sole ...Un alpinista è caduto in un crepaccio sul versante francese del massiccio del Monte Bianco, nella zona dell'Aiguilles Marbrées, poco distante dal confine con l'Italia. (ANSA) ...A Marcallo con Casone, da tempo, Fratelli d'Italia è ripartita con nuovo slancio crescendo sull'onda del successo di Giorgia Meloni ...