Maltempo a Milano | esonda il Seveso | donna bloccata in un sottopasso a Pomigliano Milanese

E' stata una notte difficile a causa delquella vissuta afra giovedì e venerdì 15 settembre. Un violento nubifragio ha investito la città, facendo cadere alberi, bloccando le linee del tram e provocando l' esondazione del ...I Vigili del fuoco, in azione dalle due della scorsa notte, hanno operato soprattutto nella zona Nord Ovest di, quella più colpita daldi stanotte. In questo momento gli uomini del soccorso acquatico stanno intervenendo in un sottopasso allagato a Pogliano Milanese () dove una signora è ...Il, dal sapore quasi autunnale, investirà dalla tarda serata di oggi e fino a domani il ... si toccheranno massime di 20 - 22 gradi in Pianura Padana, come a Torino e, ma anche in ...Le precipitazioni della scorsa notte hanno colpito il capoluogo lombardo facendo esondare il Seveso in alcuni punti: ecco quali sono stati i danni e la situazione attuale

Venerdì 15 settembre 2023 Milano si è risvegliata affrontando le conseguenze del violento nubifragio che si è abbattuto nella notte sulla città. Allagamenti, deviazioni al traffico cittadino, sono le ...CRONACA, un sottopasso si è allagato a Pogliano Milanese, in provincia di Milano, durante i forti temporali che hanno colpito la Lombardia nella notte tra giovedì e venerdì. Un'auto è rimasta bloccata ...Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarle. Sottopasso temporaneamente chiuso in via Milano a Baranzate, disagi anche a Bollate ...