Malattie rare | Massimelli Aisla | Giornata Sla ricorda diritti di pazienti e famiglie

Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) - "A Brescia Aisla dà il via in anteprima ai festeggiamenti della sedicesima Giornata nazionale Sla, che domenica 17 settembre coinvolgerà tantissime piazze italiane, più di duecento. La Giornata nazionale serve per ricordare i diritti delle persone con la Sclerosi laterale amiotrofica e delle loro famiglie. A fronte di un piccolo contributo verranno offerte delle bottiglie di vino Barbera. Tale contributo servirà per sostenere l'assistenza di tutte le persone con Sla e delle loro famiglie. Pertanto, vi invito a venire ad incontrarci e a conoscere l'associazione: con un piccolo contributo si può fare una grande differenza". Così Fulvia Massimelli, presidente dell'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica

La rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, istituita in Regione Lombardia nel 2001, si pone l'obiettivo di garantire specifiche forme di tutela per i soggetti affetti da patologie a bassa prevalenza e incidenza. l'assistenza medica per le malattie rare, il sostegno a territori più poveri, la costruzione di pozzi in Etiopia. Lo ha fatto grazie ai contributi del Gruppo stesso, ma anche alle donazioni. Per garantire una "dignitosa qualità di vita a chi viene coinvolto dalla Sla, diventa fondamentale supportare centri come il Nemo, un'eccellenza nella cura delle malattie rare. Brescia ha una forte attenzione verso tutte le persone con difficoltà, in particolare i malati di Sla (Sclerosi laterale amiotrofica).

Sull'evento 'Baci per Nemo': "Per città importante rete di volontariato e solidarietà" "Questa giornata è importante in quanto segna 40 anni di grande impegno e di costante attività da parte di Aisla. Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) – "A Brescia Aisla dà il via in anteprima ai festeggiamenti della sedicesima Giornata nazionale Sla, che domenica 17 settembre coinvolgerà tantissime piazze italiane. Lo screening, obbligatorio per tutti i neonati, riesce a intercettare fino a 50 malattie rare"