Mainz 05-Stoccarda sabato 16 settembre 2023 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 15 settembre 2023) Sorprendente e senza mezze misure lodi Hoeness, che o ne fa 5 o ne subisce altrettanti in questo inizio di stagione. La vittoria contro il Friburgo nell'ultimo turno fa rumore perchè attivata contro una squadra di alto livello e ormai consolidata nei primi posti della classifica, e soprattutto perchè sembra salutare il ritorno degli svevi come protagonisti della Bundesliga.

La quarta giornata di Bundesliga prosegue con Mainz-Stoccarda, match che richiama l’attenzione a partire dalle 15:30. Una sfida che potete seguire con noi in Diretta Live, così come gli ultimi ...Mainz e Stoccarda si affronteranno nella quarta giornata di Bundesliga: info partita, probabili formazioni e streaming gratis ...I pronostici del weekend: si torna a giocare in Serie A, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e Premier League, in campo anche l'Eredivisie olandese.