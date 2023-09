Mahsa uccisa un anno fa Gli iraniani senza fede ma il regime è più forte dei sogni di democrazia

È passato un anno da quando la giovane ragazza iraniana,Jina Amini , è statadalla polizia etica della repubblica islamica in Iran. La sua uccisione è stata la miccia che ha scatenato il più importante movimento di protesta in Iran dopo la ...La foto diAmini, divenuta un simbolo della condizione femminile nella Repubblica islamica, è ... Non è il solo segno in Italia di ricordo della ragazza, ma anche di sostegno alle proteste ...Savona. A un anno dall'uccisione diAmini, la ragazza curdaa Teheran dalla polizia morale per aver indossato "in modo improprio" l'hijab, anche Savona si mobilita nel suo ricordo e sabato 16 settembre, in piazza Mameli, ...Il 16 settembre 2023 ricorre il primo anniversario dell'uccisione diJina Amini, la giovane donna iraniana di etnia curdadalla cosiddetta "polizia morale" della repubblica islamica dell'...

Mahsa uccisa un anno fa. Gli iraniani senza fede ma il regime è più ... ilGiornale.it

Essere al Mahsa Day: perché quella vittima uccisa per il velo ci ... articolo21

Sono stati arrestati, feriti, hanno avuto paura e sono scappati. Sono stati accolti a Milano, Roma, Bologna e, da qui, stanno aiutando parenti e amici. Perché «questa volta è diverso», dicono, «la riv ...Il 16 settembre del 2022 le donne iraniane scese in piazza dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda che perse la vita dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché no ...N el corso di quest’anno il governo, attraverso una propaganda ingannatrice e bugiarda che ha presentato i manifestanti come pazzi e manipolati, è riuscito nel suo intento di contenere le proteste che ...