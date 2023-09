Mafie e metaverso | la ' ndrangheta domina la scena

(Di venerdì 15 settembre 2023) I clan dei grandi gruppi criminali in Italia puntano al, a sfruttare le piattaforme di comunicazione criptate e, in generale, internet e darkweb. E' l'allarme lanciato dalla Dia nella ...

I clan dei grandi gruppi criminali in Italia puntano al, a sfruttare le piattaforme di comunicazione criptate e, in generale, internet e darkweb. E' l'allarme lanciato dalla Dia nella relazione semestrale che offre un'analisi del fenomeno mafioso ...Più in generale, a preoccupare è il cambio evolutivo compiuto dalle. La 'Ndrangheta, per ... approfittando del progresso tecnologico, dalle criptovalute fino al", ha detto il Prefetto ...... il caro voli ('Voli, spunta l'esposizione anticipata dei prezzi') e la relazione semestrale della Direzione Investigativa antimafia ('La Dia:interessate a, Pnrr e Giubileo'). IL ......continuo e che in futuro potrebbe essere affiancata dal diffondersi su scala globale del, ... L'ingente disponibilità di denaro, inoltre, permette allealbanesi di poter disporre di ...

