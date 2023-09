Mafia | Russo Fdi | ' sacrificio don Puglisi sprona nostro impegno'

(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set. (Adnkronos) - "Padre Pinoè stato un esempio straordinario di determinazione enella promozione della legalità e della giustizia sociale. Ha sempre lavorato instancabilmente per liberare la comunità dalla morsa dell'illegalità e dell'oppressione mafiosa, mettendo al centro dei suoi sforzi i giovani, con la consapevolezza che solo attraverso di loro si potesse sperare in un futuro migliore". Così il senatore di Fratelli d'Italia e componente della commissione nazionale Anti, Raoul, nel giorno del trentennale dell'assassinio del parroco di Brancaccio. "Il suocia rafforzare ilnella battaglia contro la, affinché il suo operato non sia mai dimenticato, ma si ...

Dopo l'assassinio di Prighozin larussa (che era basata sulla parola data)... Nona Mikhelidze ... la Russia è disposta a riaprire i negoziati A Sochi l'incontro tra il presidentePutin e ...E lanon c'entra niente. Si tratta di un lavoro profondamente mediterraneo nell'energia che ... viale Principe di Scalea , nel tratto compreso tra viale Iris e il civico 53; largo Giuni, ...Per non invadere l'Ucraina, il presidentechiedeva lo smantellamento della Nato dall'Europa ...capitale, Salvatore Buzzi è stato scarcerato. Secondo la cassazione non poteva stare in ...Europee, Renzi candidato Dopo l'assassinio di Prighozin larussa (che era basata sulla parola ... "Noi in guerra contro i neocolonialisti" Il presidentea Johannesburgh cerca di trascinare ...

Ultimo'ora: Mafia: Russo (Fdi), 'sacrificio don Puglisi sprona nostro ... La Svolta

“Vi racconto mio padre, il colonnello Russo: ucciso dalla mafia e dimenticato dallo Stato” La Repubblica

“Il suo sacrificio ci sprona a rafforzare il nostro impegno nella battaglia contro la mafia, affinché il suo operato non sia mai dimenticato, ma si trasformi in un faro di speranza per le generazioni ...Un Occidente in preda a mille sussulti, tutto assorto nell’eterna crisi in cui la mafia finanziaria globale lo ha sprofondato, che perde tempo prezioso a disquisire su Cina e India, non si accorge inv ...Da oggi i suoi sodali sono meno sicuri, ma è meno sicuro lui stesso. La mafia russa è divenuta come la mafia di Palermo. Il fenomeno è interessante anche al di là di quanto è avvenuto a Mosca.