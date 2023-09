Maestra d' asilo picchia i bimbi | una mamma cuce un registratore sul grembiule e la incastra

Leggi su agi

(Di venerdì 15 settembre 2023) AGI - I carabinieri hanno notificato una misura cautelare emessa gip di Napoli Nord che ha sospeso dall'insegnamento per un anno C.A., insegnante in una scuola dell'infanzia paritaria di Parete. Le indagini hanno consentito di verificare che maltrattava i suoi alunni e sono partite da una denuncia sporta dalla madre di un bimbo di tre anni alla quale il piccolo aveva detto di essere statoto dallae che per questo non voleva più andare a scuola. La donna ha poi saputo da altre madri di compagni di classe del figlio che il racconto era vero e che altrierano costantemente malmenati dallaperchè ritenuti cattivi anzi suo figlio era stato più volte apostrofato come scemo e cretino. Dopo aver visto sul corpo del piccolo il rossore lasciato delle percosse, gli ha cucito nel vestito un ...