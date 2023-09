Madonna e lo spot per la Pepsi | “Ecco perché non è mai andato in onda”

(Di venerdì 15 settembre 2023) I profili social diin questi giorni stanno condividendo vecchipubblicitari con il nuovo logo, fra questi è apparso anche uno inedito con protagonista. Lorisale al 1989 ma, nonostante siano passati 34 anni da allora, non è maiin. A spiegareè stata proprio la cantante che lo ha condiviso a sua volta su Twitter. “Trentaquattro anni fa girai questoconper celebrare l’uscita di Like A Prayer, ma venne cancellato immediatamente“. Questoa suo dire nel videoclip ufficiale di Like A Prayer si rifiutò di togliere alcune scene blasfeme. “Questomi rifiutai di togliere alcune scene dal mio video musicale di quella canzone, ovvero la scena ...

Così, via social, ha commentato la pubblicazione di uno spot Pepsi con lei protagonista realizzato nel 1989 e mai andato in onda. Like a Prayer uscì il giorno dopo i VMA del 1989, suscitando ...

La Regina del Pop applaude Pepsi per aver mostrato durante i VMAs una pubblicità del 1989, all'epoca attaccata da vari gruppi religiosi, Vaticano incluso. Madonna ringrazia Pepsi per aver mostrato un inedito spot datato 1989 durante gli MTV Video Music Awards. Nella pubblicità da 30 secondi si sentiva la Regina del Pop dire: «Ora esprimi un desiderio»