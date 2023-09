Lutto nel mondo dell’arte | addio a Fernando Botero | indimenticabili le sue figure

È morto Botero, addio al pittore e scultore colombianomondo dell'arte internazionale . Il pittore e scultore colombiano Fernando Botero , considerato l'artista vivente più famoso del paese sudamericano , è morto oggi all'età di 91 anni. Lo ...Una comunità in, quella di Vasto, per la scomparsa di Giorgio Celenza a soli 36 anni. Giorgio, imprenditore ... è mortopomeriggio di ieri, giovedì 14 settembre, a causa di un malore. Già due ...Aba è inperché ha perso l'uomo della sua vita, quel Johnny Jazir che è stato eliminato dalla ...essere reintegrata ma i colpi di scena si susseguiranno capovolgendo realtà oramai consolidate...mondo dell'arte. È morto all'età di 91 anni il celebre scultore colombiano Fernando Botero , conosciuto in tutto il mondo, per le voluminose figure umane rappresentate nelle sue opere. Da ...

Lutto nel mondo dell'arte: è morto il celebre artista colombiano Fernando Botero Euronews Italiano

Lutto nel napoletano: Armando, giovanissimo calciatore, muore a soli 18 anni Il Meridiano News

Nuovo lutto nel mondo dello sport campano che vede spegnersi una delle luci più luminose della pallanuoto degli anni '90. E' scomparso a soli 53 anni Luca Giustolisi, ex ...Si è spento oggi pomeriggio Giovanni Poggi, decano dei ceramisti, autentica “leggenda” nel mondo dell’arte e della cultura e fondatore della fabbrica delle Ceramiche San Giorgio di Albissola Marina.Lutto nel mondo della musica. E' scomparso all'età di 92 anni Franco Migliacci, l'autore di "Nel blu dipinto di blu". Ancora non note la cause della morte.