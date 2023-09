Lutto nel mondo del calcio | è morto l’ex Atalanta Giovanni Pirola

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ildelpiange la scomparsa di, ex centrocampista di Reggina edche si è spento questa mattina a Vimercate dove era nato nel 1946.calciatore era soprannominato il ‘maratoneta’ per la sua grande combattività e soprattutto per i tanti chilometri che macinava nelle varie partite. Dalla Vimercatese era passato nel 1964 al Bolzano e due anni dopo al Como. Tra il ’68 e il ’70 è il beniamino della Reggina in Serie B. Passa poi all’dove conquista la promozione in Serie A. Negli ultimi anni della sua carriera ha indossato le maglie di Pescara, Modena, Parma e Pergocrema. Vimercate, inoltre, lo aveva premiato nel 2011 con il “Pinamontino d’oro” per meriti sportivi. I funerali si terranno nella giornata di sabato 16 settembre ...

L'autore di "blu dipinto di blu", "Fatti mandare dalla mamma" e "C'era un ragazzo", è scomparso all'età di 92 anni.mondo della musica: è morto a 92 anni, in una clinica di Roma, Franco Migliacci, il più celebre paroliere della canzone italiana. Ad annunciarne la scomparsa, su X, è stato il Direttore del ...... paroliere e autore di innumerevoli canzoni: una su tutte,blu dipinto di blu, realizzata1958 insieme a Domenico Modugno, che fece conoscere il cantante pugliesemondo come Mr. Volare. ...mondo dell'arte. Fernando Botero, celebre pittore e scultore colombiano, è morto venerdì 15 settembre a 91 anni. Ha raggiunto la notorietà internazionale per le voluminose figure umane ......duo Maurizio Bettini e Simone Verde che parleranno di cancel culture e trasmissione culturale... Parole per elaborare il" dove ai partecipanti verrà affidato il compito di sperimentare come ...

