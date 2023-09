L’Unesco salva Venezia | la città non entrerà nella lista dei siti in pericolo

Lo ha deciso il World Heritage Committee riunito a Riad. Una decisione presa all'unanimità, precisa il comune della città ...Ha per questo chiesto all'Italia di proseguire con determinazione nell'azione di tutela del sito e'ha incoraggiata a invitaree i suoi organi tecnici a svolgere una missione conoscitiva a ...Venezia non entra nella 'black list'dei siti Patrimonio dell'umanità a rischio. Lo ha deciso il World Heritage Committee, riunito oggi a Riad, in Arabia Saudita. Il Comune di Venezia - che ne dà notizia - precisa che la decisione ...Tajani: 'Successo internazionale per Venezia all'' 'All'grazie al gioco di squadra del ... È'invito che compare su centinaia di manifesti adesivi applicati sui cestini dei rifiuti a ...

L'Unesco 'salva' Venezia, non è nella black list Agenzia ANSA