L’ultimo thriller di Costantini | il progetto di far saltare vulcani attivi in Italia

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 settembre 2023) Seguiamo Roberto, il 71enne scrittore nato a Tripoli dal 2011, da quando in “Tu sei il male (pagg. 669, euro 13; Marsilio editore)” inventò la saga di Mike Balistrieri. Ora che il nostro ha creato un’epopea al femminile – quella di Aba Abate (Ice) – la spiana, non ne perdiamo una novità. In libreria c’è ora “Cenere alla cenere (pagg. 337, euro 22; Longanesi)” e la nostra Aba è in crisi familiare con il marito impostogli – Paolo, l’intellettuale – e con i figli Cristina e Francesco che in mancanza di una solidità familiare cercano altrove le loro identità. Aba è in lutto perché ha perso l’uomo della sua vita, quel Johnny Jazir che è stato eliminato dalla Cia di Jane Wesbach ed ora anche sul lavoro viene retrocessa. Ma dopo un attentato all’Olimpico di Roma la sua mente da spia ritorna in campo anche se non autorizzata dal suo Capo ...