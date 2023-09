L’ultima ? Domenica In di Mara Venier | “Vorrei intervistare la Meloni”

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 15 settembre 2023) «Ecco la mia “in” itinerante Ma questa sarà la mia ultima edizione» Il Secolo XIX, di Tiz. Leo., pag. 48 Tutti possono condurre “in” dopo di me, ma per quest’anno sono ancora qua». Quindici edizioni e parecchi «giuro che questa saràedizione» dopo,è pronta a tornare in diretta su Raiuno, da, con la sua trasmissione, che spera presto di far diventare itinerante. «È il mio sogno da anni » dice «Questasaremmo dovuti ripartire da Cesena, per portare il nostro calore alla gente dell’Emilia Romagna, ma per una serie di inconvenienti legati agli ospiti abbiamo scelto di partire da Roma. Sotto Natale oltre che in Emilia Romagna, andremo in Umbria, una volta ogni due mesiandare io dagli ...