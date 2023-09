L’Ucraina | «Abbiamo sconfitto la 72esima brigata della Russia»

(Di venerdì 15 settembre 2023) La 72mameccanizzataFederazione russa è stata completamente sconfitta in due giorni. Lo ha dichiarato la terzad’assalto separata dell’esercito di Kiev citata da Rbc-Ucraina. «Sono stati eliminati il capo dell’intelligencenemica, tre combattenti e quasi tutta la fanteria72ma, insieme agli ufficiali e a una quantità significativa di equipaggiamento». L’esercito ucraino ha anche annunciato di aver liberato il villaggio di Andriivka, vicino a Bakhmut. La notizia era stata già data ieri dalla vice ministroDifesa, Hanna Maliar. Ma era stata successivamente smentita dai militari sul terreno che avevano parlato di «pesanti combattimenti ancora in corso». Durante la notte un attacco russo con droni ...

Kiev: distrutto un sistema di contraerea in Crimea. Mosca: respinto un nuovo attacco sul Mar Nero - Si è trasferita in Russia l'ex ministra degli Esteri austriaca che al suo matrimonio ballò con Putin