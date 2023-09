Luca Trapanese | “Figli solo in modo classico? Sto pensando di lasciare l’Italia”

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 15 settembre 2023) “Ogni famiglia a prescindere dal tipo di nucleo è a suofelice. Posso affermarlo con certezza guardando il sorriso, la serenità e la dolcezza di Alba che è una bambina felice perché amata”., oltre ad essere l’assessore al Welfare del comune di Napoli, è anche il padre di Alba, una bambina con sindrome di down che ha preso in adozione nel 2018.con la piccola AlbaDa anni si impegna in numerose attività di volontariato, fondando anche “A ruota libera Onlus”, un’associazione benefica con lo scopo di creare progetti e opportunità per le persone con disabilità. Tempo fa, aveva lamentato la mancanza nel nostro Paese di un vero progetto di Stato rispetto al tema della disabilità, affermando che fosse necessario partire proprio dal vocabolo dell’inclusione, troppo spesso ...