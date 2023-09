(Di venerdì 15 settembre 2023) A Belgrado, in Serbia, dal 16 al 24 settembre si terranno iseniordi, qualificanti per le Olimpiadi di Parigi: la rassegna iridata è la prima manifestazione a mettere indei posti per i Giochi del prossimo anno. Delle 30 categorie di peso 18 sono olimpiche, 6 per ciascuna specialità: per lo stile libero -57 kg, -65 kg, -74 kg, -86 kg, -97 kg, -125 kg, per la greco-romana -60 kg, -67 kg, -77 kg, -87 kg, -97 kg, -130 kg, e per la femminile -50 kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -68 kg, -76 kg. Iseniorassegneranno ben 90: i primi cinque di ognuna delle 18 categorie olimpiche conquisteranno un posto ai Giochi per la propria Federazione d’appartenenza. Per centrare la carta olimpica bisogna centrare una medaglia ...

D'altronde la partita vinta nellacontro Leo Borg ne è testimonianza. In doppio i cileno si ... anche qui quarti battendo due coppie tra le topcome Granollers/Zeballos e Arevalo/Rojer. ......, novecentesche - ha trovato, dentro di sé, le risorse quelle morali, per ripartire, per ... Una Re - pubblica fondata sulla Costituzione, figlia dellaantifascista". Questo è lo spirito ......parlato per diverse ore con i loro ministri e poi hanno discusso a tu per tu degli affari... 'L'esercito e il popolo russo otterranno certamente una grande vittoria nella sacraper la ...IL suo ruolo di educatore e la sua"ostinata e contraria" agli schemi dell'illegalità si ... E' un crescendo che parte con l'inno nazionale deidell'82, con un registro leggero che ...

Lotta, Mondiali 2023: i pass olimpici in palio gara per gara. Dove si potranno prendere ancora nel 2024 OA Sport

Mondiali di lotta 2023: programma, calendario, italiani in gara e ... Olympics

Primo momento della verità ormai alle porte per la lotta italiana, che si appresta ad affrontare il primo evento di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024 in occasione degli imminenti ...Roma – Sono imminenti i Mondiali di Lotta che si svolgeranno a Belgrado dal 16 al 24 settembre. E la competizione iridata è la prima nel calendario internazionale per conquistare i pass olimpici per ...In occasione della Giornata mondiale per la lotta alla malattia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha ricordato che colpisce cinquanta milioni di persone ogni anno ...