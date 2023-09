Loris e Diletta Leotta | un amore e un figlio vissuto a distanza Lui | Non mi trasferirò solo per lei e Aria

(Di venerdì 15 settembre 2023)Karius per la prima volta ha rilasciato un'intervista dopo che è diventato padre. "Quando l’ho vista per la prima volta non ho capito più niente. È stata una giornata pazza, che non dimenticherò mai", ha dichiarato il calciatore parlando della piccolanata il 16 agosto, lo stesso...

Leotta eKarius sono usciti allo scoperto lo scorso ottobre, quindi praticamente un anno fa, annunciando la loro storia d'amore che continua fino a questo momento. I due il 16 agosto, ...Karius eLeotta stanno vivendo il periodo più felice della loro vita. I due da qualche settimana sono diventati genitori della piccola Aria coronando così con la nascita di un figlio il ......Karius parla diLeotta e della gelosia in una relazione a distanzaPerKarius non ci sono dubbi:Leotta è la donna della sua ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Karius su Leotta e figlia: 'Spesso lontano, ma non tornerei in Italia solo in base a loro' ...Ecco quello che ha detto a riguardo. La conduttrice sportiva Diletta Leotta quando era incinta della sua prima figlia con il calciatore del Newcastle United Loris Karius ha sempre ammesso di non voler ...Loris Karius parla del suo rapporto con Diletta Leotta, non verrà in Italia solo per lei e la figlia Aria. Cosa ha detto il portiere ...