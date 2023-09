L' organizzazione ereditata | Milan | altra fucilata di Cardinale contro Maldini

(Di venerdì 15 settembre 2023) Quella appena trascorsa è stata un'estate rivoluzionaria per il, sia nell'organico sportivo che in quello societario. Oltre al campione svedese Zlatan Ibrahimovic, ha salutato anche la leggenda rossonera Paolo. Oltre al ds Ricky Massara. Gerry- il numero uno di RedBird chella il club - ha rilasciato una lunga intervista a Sette, il settimanale del venerdì del Corriere della Sera. E non è mancata una frecciata proprio a: "Per un anno ho tenuto l'", ha sussurrato, lasciando ancora una volta trapelare tutto il suo malumore per la coppia congedata. "Non ho ancora fatto nulla - dichiara- Sono entrato in punta di piedi, ho ...

Sono entrato in punta di piedi, ho mantenuto l'. Del resto, ho grande rispetto per Paolo Scaroni , scelto da Elliott che ha fatto un grande lavoro e che ringrazio: è così ...ENTRATO IN PUNTA DI PIEDI - 'Non ho ancora fatto nulla! Sono entrato in punta di piedi, ho mantenuto l'. Del resto, ho grande rispetto di Paolo Scaroni, scelto da Elliott che ...... si parte dal tema del cambiamento, centrale nell'estate del Milan: 'Non è una brutta parola' - dice Cardinale, pur specificando che ' per un anno ho tenuto l''. Dunque una ...Nessuno stravolgimento dei quadri societari, come dimostra il fatto che "per un anno ho tenuto l'" , ma in estate è stato avviato il cambiamento tecnico, che ha portato all'...

Cardinale: "Tenuto l'organizzazione ereditata, ma ora il Milan è più ... L'Interista

Milan, Cardinale: "Voglio essere un Berlusconi 2.0 per vincere tanto" Sky Sport

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, festeggiare il suo primo anno al timone del club rossonero parlando del cambiamento che c’è stato ...Sono entrato in punta di piedi, ho mantenuto l'organizzazione ereditata. Del resto, ho grande rispetto per Paolo Scaroni, scelto da Elliott che ha fatto un grande lavoro e che ringrazio: è così ...Nelle anticipazioni, pubblicate dallo stesso quotidiano, si parte dal tema del cambiamento, centrale nell'estate del Milan: "Non è una brutta parola" - dice Cardinale, pur specificando che "per un ...