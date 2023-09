Lorenzo Remotti | il calzolaio del Gf commuove «Io e mia moglie non riuscivamo ad avere figli»

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ilè uno dei concorrenti nip del Gf. Nella vita ha preso in mano l’attività del padre, morto quando lui aveva circa 23 anni, che era colma di debiti. Ha investito la sua passione e il suo tempo per trasformarla nella sua missione. Oggi lavora insieme allaMariella e ha quasi finito...

... Beatrice Luzzi, Letizia Petris, Giselda Torresan, Vittorio Menozzi, Paolo Masella, Massimiliano Varrese, Rosy Chin, Giuseppe Garibaldi, Angelica Baraldi, Marco Fortunati, Samira Lui,...Dopo, anche Giuseppe Garibaldi scivola su una parolaccia. I concorrenti del Grande Fratello , quest'anno, dovranno fare i conti con una serie di limitazioni se vorranno continuare a ...Stiamo parlando di, Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri che, a poche ore dalla nuova puntata del reality show, si sono sbilanciati sull'attrice venezuelana. "È un pò fuori dal coro" ...e l'autocensura al Grande Fratello Il timore, prima o poi, è che i concorrenti dell'edizione in corso del Grande Fratello possano perdere in qualche modo quella naturalezza tanto ...

I momenti difficili di Lorenzo Remotti - Grande Fratello 2023 | GF Grande Fratello

Torna stasera in tv, venerdì 15 settembre, per la seconda puntata il Grande Fratello. Con la conduzione, più contenuta, di Alfonso Signorini spalleggiato da una composta ...Questa edizione del Grande Fratello sta riscuotendo molto successo sui social e, in generale, tra i fan del reality show che stanno davvero apprezzando i concorrenti all'interno della ...Lorenzo viene fermato da Anita prima di fare una gaffe #GF #GrandeFratello pic.twitter.com/OHxOLGGQ4a ...