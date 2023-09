Loggia Ungheria | indagine archiviata a Perugia | il gip accoglie la richiesta di Cantone

(Di venerdì 15 settembre 2023) Non esiste la prova che lasia esistita. È per questo motivo che il giudice per le indagini preliminari diha archiviato l’sull’associazione segreta che secondo l’avvocato Piero Amara raggruppava magistrati, politici e alti funzionari. Il giudice ha accolto “integralmente” laavanzata dalla procura guidata da Raffaele. Che ha reso noto il provvedimento con un comunicato. In particolare il gip ha ritenuto la “insussistenza” del reato ipotizzato, quello di associazione segreta previsto dalla legge Anselmi. L’avvocato Amara, ex legale esterno dell’Eni già condannato per corruzione in atti giudiziari, aveva invece parlato una “intensa attività di interferenza” su organi costituzionali come il Csm, ma anche su altri enti e istituzioni ...

