Loftus-Cheek | “Pioli mi ha fatto capire il Milan è il club giusto per me”

Il centrocampista inglese del Milan, Ruben, ha così parlato in vista del derby in programma domani Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale della Serie A, Rubenparla così alla vigilia del suo primo derby col ...Rubén, centrocampista inglese del Milan, ha rivelato l'incoraggiante inizio vissuto in maglia rossonera: le parole Il suo innesto ha donato forza fisica e qualità tecnica e completato una ...E' partito forte, e con lui tutto il Milan :non vede l'ora di disputare il suo primo derby di Milano, che è anche una sfida per il primato in classifica. Intervistato dal canale ufficiale della Serie A, il centrocampista del ...In vista del suo primo derby con la maglia del Milan , Rubenha rilasciato delle dichiarazioni sul canale ufficiale della Serie A: ' Ho chiesto ai miei compagni di squadra come sia l'atmosfera del derby , e mi hanno risposto che non si può ...

Loftus-Cheek: "Non vedo l'ora di giocare il derby. L'Inter è forte, ma lo siamo anche noi" La Gazzetta dello Sport

Loftus-Cheek e il derby Inter-Milan: “Con Pioli più libero, in passato...” Tuttosport

Il centrocampista inglese del Milan, Ruben Loftus Cheek, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo arrivo in Italia e sul derby con l’Inter Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale della Serie A ...Il centrocampista inglese del Milan, Ruben Loftus Cheek, ha così parlato in vista del derby in programma domani Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale della Serie A, Ruben Loftus Cheek parla co ...Il sogno di Inzaghi e Pioli è quello di proseguire il cammino a punteggio pieno tracciato da Real Madrid, Manchester City e Bayern nei tornei d'elite, alla vigilia dell'esordio nella Champions. (ANSA) ...