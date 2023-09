Leggi anche Locaso di Maurizio Landini: è pensionabile ma non lo sa Renzi: 'Vergognati ...caso ci sia un filo rosso che lega l'uscita di scena di circa 4000 lavoratori ex Alitalia nel...Ciò che appare un po'è la non concomitanza dei termini temporali, dato che non sfugge alla ... Dall'altra parte il, né conferme, né ...... il che potrebbe sembrarci, perché non dovevano rivelare la sua identità Perché non aiutare ... Queste sono le parole che Gesù riferisce ai suoi e con le quali motiva ilche gli sta ...Mi rendo conto che molti lo faranno - di non dire nulla, di rimanere in, ma la verità è ... quindi sarebbe quantomenocercare istruttori tra i militari in pensione'. In sintesi i ...

Lo strano silenzio di Saviano su Gratteri procuratore a Napoli ilGiornale.it

L'11 settembre in Cile, "prima un silenzio strano, poi i carri armati ... MalpensaNews.it

Ma c'è qualcuno il cui silenzio è tagliente come la raffica di kalanikov sparata in spiaggia dallo scugnizzo Pisellino nel Gomorra di Matteo Garrone. Roberto Saviano non ha ancora detto una parola ...Da diversi anni, secondo una strana teoria del complotto, si sostiene che il padre del principe Harry non sia re Carlo, ma piuttosto l'ex ufficiale dell'esercito britannico James Hewitt. Questa teoria ...Ancora una volta rileviamo che la coerenza è sempre più rara, pure (e soprattutto) in politica. Forse sarebbe meglio parlare di coerenza à la carte. Alla luce dell’impietoso rapporto dell’Università d ...