(Di venerdì 15 settembre 2023)tra Btp etedeschi a 10 annia 178,3e i rendimenti sono rispettivamente saliti al 4,45% e al 2,67 per cento. . 15 settembre 2023

trae Bund tedeschi a 10 anni chiude a 178,3 punti base e i rendimenti sono rispettivamente saliti al 4,45% e al 2,67 per cento. . 15 settembre 2023Avanza di poco lo, che si porta a +177 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento dela 10 anni pari al 4,44%. Tra le principali Borse europee composta ...Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +177 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento dela 10 anni pari al 4,44%. Tra i mercati del Vecchio ...Si allarga lotrae Bund fino a 180 pb (+5 pb). Il 14/09 e' stato il giorno piu' atteso della settimana, la Presidente Lagarde scioglie i dubbi e' aumenta i tre tasi chiave di 25 punti ...

Lo spread Btp-Bund chiude a 178 punti base Tiscali Notizie

Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 179 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,44%. La seduta archivia con un aumento di 4 punti base rispetto alla vigilia. Chiusura in rialzo ...Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni chiude a 178,3 punti base e i rendimenti sono rispettivamente saliti al 4,45% e al 2,67 per cento.con un rendimento del Btp al 4,35%. Il differenziale si muove attorno ai 175 punti base, sugli stessi livelli della chiusura di ieri. Il differenziale di spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ...