LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | quattro uomini in fuga | gruppo in controllo a 90 km dall’arrivo

(Di venerdì 15 settembre 2023) LA CLASSIFICA GENERALE DELLA 15.34 Un tema ancora aperto in questaè la battaglia per la maglia verde. Kaden Groves ha un vantaggio di 36 punti su Remco Evenepoel ed una vittoriagli permetterebbe di chiudere la contesa. Sarà interessante dunque vedere se la Alpecin forzerà l'andatura per permettere all'australiano di prendere punti anche allo sprint intermedio, posto a 20 km dal traguardo. 15.31 Continuano a fare l'andatura Alpecin e UAE ma in questa fase il ritmo sembra essersi placato. Il ritardo delsale infatti a 1'50". 15.28 -85 chilometri al traguardo. 15.24 Continua a diminuire il gap tra ilmaglia rossa e i fuggitivi: 1'11" ora. 15.20 Ora i corridori dovranno affrontare un breve tratto ...