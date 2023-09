LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | quattro uomini in fuga | gruppo in controllo a 75 km dall’arrivo

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.52 Ibattistrada continuano a lavorare insieme ma l’impressione è che non stiano spingendo al massimo, magari per provare a mantenere qualche energia per il finale. 15.49 Situazione stabile in corsa. Il vantaggio deibattistrada continua ad oscillare tra 1’40” ed 1’50”. 15.46 Jimmy Janssens della Alpecin è l’uomo che si sta spendendo maggiormente in questa fase dell’inseguimento. 15.43 75 KM AL TRAGUARDO DI ÍSCAR! 15.40 Arriva anche un uomo della Lotto Dstny a collaborare all’inseguimento. 15.37 Ricordiamo la composizione del quartetto di testa: Clement Davy (Groupama – FDJ), Paul Lapeira (AG2R Citroën Team), Mathis Le Berre (Team Arkéa Samsic) e Michal Schlegel (Caja Rural – Seguros RGA). 15.34 Un tema ...