LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | quattro uomini in fuga | gruppo in controllo a 125 km dall’arrivo

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA14.50 Il plotone principale ha rallentato in quest’ultimo tratto e il vantaggio di Davy Clement (Groupama – FDJ), Paul Lapeira (AG2R Citroën Team), Mathis Le Berre (Team Arkéa Samsic) e Michal Schlegel (Caja Rural – Seguros RGA) è risalito a 2’15”. 14.46 Mancano poco meno di 120 km al traguardo. 14.42 Nel frattempo il vantaggio deial comando è leggermente salito: 1’38” ora. In questo momento ilovviamente non ha nessuna intenzione di andare a riprendere i battistrada. 14.38 Ecco un’immagine dei fuggitivi: ¡Los valientes del día! The fighters of today! @davy clement – @GroupamaFDJ Mathis Le Berre – @Arkea Samsic@PaulLapeira – @AG2RCITROENTEAM@MichalSchlegel – @CajaRural RGA ...