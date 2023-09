LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | quattro uomini al comando | 140 km al traguardo

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA14.22 Sembra essersi stabilizzato intorno al minuto e 20” il gap tra il gruppo e ifuggitivi. 14.18 Il plotone principale, tirato in questo momento dalla UAE Team Emirates, sta continuando a guadagnare: il vantaggio dei fuggitivi è ora di soltanto 1’24”. 14.14 Mancano poco più di 140 km all’arrivo. 14.10 Il gruppo non vuole concedere troppo spazio ai fuggitivi e negli ultimi chilometri ha recuperato terreno, portandosi a 2’10” di ritardo. 14.06 Ovviamente tra icorridori attualmente in testa alla corsa nessuno preoccupa in chiave classifica generale. Quello piazzato meglio è Le Berre, 89° con un ritardo di addirittura 2h56’51”. 14.02 Ricordiamo chi sono iin ...