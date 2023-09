LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Alberto Dainese batte Ganna in volata! Groves a terra

(Di venerdì 15 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.24 Una caduta cherischia di pagare caro. Se domani Evenepoel dovesse decidere di provare a cercare un altro successo, la classifica a punti si potrebbe decidere solo a Madrid, dove comunque l’australiano sarebbe il favorito, ammesso che la caduta non porti conseguenze fisiche. 17.22 Questa la top10 odierna, da segnalare anche il quarto posto di Cimolai: 1Team dsm – firmenich 2Filippo INEOS Grenadiers 3 VAN DEN BERG Marijn EF Education-EasyPost4 CIMOLAI Davide Cofidis 5 GARCÍA CORTINA Iván Movistar Team 6 BALLERSTEDT Maurice Alpecin-Deceuninck 7 ASKEY Lewis Groupama – FDJ 8 HOFSTETTER Hugo Team Arkéa Samsic 9 BARCELÓ Fernando Caja Rural – Seguros RGA 10 KOCH ...

Ventesima tappa, sabato 16 settembre, Manzanarre El Real " Guadarrama, 207,8 km Ventunesima tappa, domenica 17 settembre Hipódromo de la Zarzuela " Madrid, 101,1 km

Vittoria di tappa italiana nella 19a tappa della Vuelta, che sanciva il penultimo sprint della corsa a tappe spagnola nei 177.5km da La Bañeza a Íscar. La caduta di Kaden Groves taglia fuori la maglia ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA 17.09 4 km al traguardo. Salgono anche i Trek per Theuns e gli Intermarché per Page o Van Poppel. 17.08 4 km al traguardo.