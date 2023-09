LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | 25 km al traguardo | il gruppo sta chiudendo sui fuggitivi

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.54 Vi confermiamo che Davy è riuscito a passare in testa alintermedio di Mojados prima di essere ripreso. 16.52 Sprint mal segnalato e mal coperto dalla regia televisiva. Probabilmente Davy è passato in testa mentre Schlegel è stato riassorbito dal, ma aspettiamo comunicazioni ufficiali. 16.51 Le Berre e Lapeira si arrendono. Provano a continuare nella loro azione Davy e Schlegel. 16.49 Ilperò ora rimane a 10-12 secondi dai battistrada, senza riuscire a chiudere. 2,5 km allo sprint intermedio. 16.48 Iniziano gli attacchi nel quartetto di testa che sente il fiato delsul collo. Lapeira è il primo a tentare l’allungo solitario ma non fa molta strada. 16.46 25 ...