LIVE Sonego Musetti-Barrios Tabilo | Italia-Cile 2-0 Coppa Davis 2023 in DIRETTA | doppio decisivo per la qualificazione

Leggi su oasport

(Di venerdì 15 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.31 I giocatori fanno il loro ingresso in campo. 21.30 Ci siamo, tra poco inizierà il riscaldamento. 21.25 La sosta è più lunga del previsto per consentire adi tirare il fiato in vista del nuovo match. 21.22 La scelta di Volandri di puntare suva condivisa. E’ vero che è rimasto in campo oltre due ore e mezza, ma è in grandissima fiducia dopo il successo con Jarry. Speriamo chevoglia dimostrare sul campo di non aver meritato l’esclusione odierna in singolare. 21.20Vera esono due ottimi battitori. Sarà importante cercare di dare continuità alla risposta. 21.19 Confermata la coppiaper il. 21.16 Non è un ...